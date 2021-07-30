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TIMETURK / SPOR / Milli atlet Capello yarı finalde

Milli atlet Capello yarı finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Yasmani Capello yarı finale yükseldi

5 Saat Önce
2021-07-30 11:26:38
Milli atlet Capello yarı finalde

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde milli atlet Yasmani Capello, erkekler 400 metre engelli seçmelerinde yarı finale çıktı.

Olimpiyat Stadı'nda atletizm yarışlarının ilk gününde piste çıkan ilk Türk sporcu olan Yasmani, serisini 49 saniyelik derecesiyle ikinci sırada tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Yasmani Capello, yarı final müsabakasına 1 Ağustos Pazar günü çıkacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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