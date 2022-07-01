Milletler Ligi Türkiye Puan durumu 2022 | Kadın Voleybol Milli Takımı puanı kaç? Uluslar Ligi Voleybol Milli Takımı kaçıncı sırada? 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin ilk hafta müsabakaları Ankara'da ikinci hafta maçları Brezilya'da üçüncü hafta maçları ise Kanada'da yapıldı. Voleybol Milli Takımımız aldığı başarılı skorlarla ülkemizin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Kadın Voleybol Milli Takımı 2022 Millet Ligi ön elemelerinde adını finale yazdırmak istiyor. Peki Türkiye Millet (Uluslar) Ligi'nde kaçıncı sırada, Türkiye'nün puanı kaç? İşte Türkiye Voleybol Milletler Ligi 2022 Puan durumu ve detaylar...

Milletler Ligi Türkiye Puan durumu 2022 | Kadın Voleybol Milli Takımı puanı kaç? Uluslar Ligi Voleybol Milli Takımı kaçıncı sırada? 2022 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin ilk hafta müsabakaları Ankara'da ikinci hafta maçları Brezilya'da üçüncü hafta maçları ise Kanada'da yapıldı. Voleybol Milli Takımımız aldığı başarılı skorlarla ülkemizin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Kadın Voleybol Milli Takımı 2022 Millet Ligi ön elemelerinde adını finale yazdırmak istiyor. Peki Türkiye Millet (Uluslar) Ligi'nde kaçıncı sırada, Türkiye'nün puanı kaç? İşte Türkiye Voleybol Milletler Ligi 2022 Puan durumu ve detaylar...

Türk Milli Kadın Voleybol Takımımız Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Turnuva ön eleme maçlarından glip gelerek adını final serisine yaazdırmak isteyen Kadın Milli Takımımız varını yoğunu sahaya sürüyor. Türkiye'ye zaferle dönmek isteyen Milli Takım'da hedef final oynamak. Ekran başında Filenin Sultanlarını destekleyen taraftaralar da Türkiye'nin puan durumunu merak ediyor. Peki Türkiye Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada? Türkiye Puan durumu kaç?

Milletler Ligi Türkiye Puan durumu 2022

2022 Millet Ligi'nde ön elemelerde oluşan puan durumları şöyle;

1. ABD 27

2. Japonya 24

3. Brezilya 23

4. İtalya 20

5. Çin 20

6. Türkiye 19

7. Sırbistan 17

8. Tayland 15

9. Kanada 12

10. Dominik Cumhuriyeti 12



11. Polonya 11

12. Almanya 11

13. Bulgaristan 9

14. Belçika 6

14. Hollanda 8

14. G. Kore 0

17. Rusya 0





Kadın Voleybol Milli Takımı puanı kaç?

Türkiye Kadın Voleybol Takımı ilk hafta İtalya'yı 3-0 yerenerek turnuvaya başladı. Ardından Bulgaris'tan'ı 3-0 yenen Türkiye Belçika'yı da 3-1'lik skorla yendi. Brezilya'ya 3-1 yenilen Milli Takım turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Ardından turnuvanın güçlü eküplerinden Sırbistan'a 3-2 yenilen Filenin Sultanları bu kez Almanya'yı 3-0 yendi. Güney Kore'yi de 3-1 yenen Milli Takım Kanada'ya ise 3-1 yenildi. Hollanda'yı 3-0 yenen Türkiye bu maçlardan aldığı19 puanla Milletler Ligi'nde 6. sırada yer alıyor.

Türkiye nasıl final oynar?

Ön eleme turunda 16 takımdan her biri haftada 4 maç olmak üzere 3 haftada toplam 12 maç oynar. Üç haftanın sonunda ilk 8 sırada bulunan takımlar final turuna yükselir.

VNL Finalleri, en güçlü yedi takımın yanı sıra finallere ev sahipliği yapan Türkiye'nin birinci olarak doğrudan eleme aşamasına yükseldiği ve dört çeyrek final, iki yarı final ve bronz ve altın madalya maçları olmak üzere toplam sekiz maçtan oluşacaktır.

Sekizli final doğrudan eleme formülü:

1. sıradaki takım 8. sıradaki takıma, 2. sıradaki takım 7. sıradaki takıma, 3. sıradaki takım 6. sıradaki takıma, 4. sıradaki takım 5. sıradaki takıma karşı çeyrek final maçı oynayacaktır.

Ev sahibi takım, VNL ön eleme turundan sonra oluşan nihai sıralamada ilk 8 takım arasında yer alırsa 1. sıraya yerleştirilir.

Ev sahibi takım, VNL ön eleme turundan sonra oluşan nihai sıralamada ilk 8 takım arasında yer almazsa 8. sıraya yerleştirilir.

Millet Ligi nedir?

2022 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, her yıl düzenlenen uluslararası kadın voleybol turnuvası olan FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin dördüncüsüdür. Turnuva 31 Mayıs - 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında, finaller ise 13-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. .