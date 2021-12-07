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TIMETURK / SPOR / Milan - Liverpool maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Milan - Liverpool maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 6.hafta maçında Milan İtalya'da Liverpool'u konuk ediyor.

2 Saat Önce
2021-12-07 21:08:37
Milan - Liverpool maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Milan - Liverpool ile karşı karşıya geliyor.

Milan - Liverpool maçı hangi gün ve saatte?

Milan - Liverpool maçı bugün saat 23.00'da başlayacak.

Milan - Liverpool maçı hangi platformda?

Milan - Liverpool maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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