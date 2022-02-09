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TIMETURK / SPOR / Milan - Lazio maçı ne zaman? Milan - Lazio maçı hangi kanalda? Milan - Lazio canlı izle

Milan - Lazio maçı ne zaman? Milan - Lazio maçı hangi kanalda? Milan - Lazio canlı izle

Milan, İtalya Kupası'nda çeyrek finalde Lazio ile karşılaşacak. Milan - Lazio maçı hangi gün, saat kaçta? Milan - Lazio maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

1 Saat Önce
2022-02-09 11:36:15
Milan - Lazio maçı ne zaman? Milan - Lazio maçı hangi kanalda? Milan - Lazio canlı izle

Futbol İtalya Kupası Milan - Lazio takımları karşı karşıya geliyor. 09.02.2022 Çarşamba günü (bugün) saat 23:00'te başlayacak maç TRT Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

MILAN - LAZIO MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan; Clabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Leao, Diaz, Messias; Giroud.

Lazio: Strakosha; Hysaj, Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Pedro, Zaccagni, Immobile. .

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