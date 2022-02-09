Milan - Lazio maçı ne zaman? Milan - Lazio maçı hangi kanalda? Milan - Lazio canlı izle
Milan, İtalya Kupası'nda çeyrek finalde Lazio ile karşılaşacak. Milan - Lazio maçı hangi gün, saat kaçta? Milan - Lazio maçı hangi kanalda yayınlanıyor?
2022-02-09 11:36:15
Futbol İtalya Kupası Milan - Lazio takımları karşı karşıya geliyor. 09.02.2022 Çarşamba günü (bugün) saat 23:00'te başlayacak maç TRT Spor üzerinden canlı yayınlanacak.
MILAN - LAZIO MUHTEMEL 11'LER
Milan: Maignan; Clabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Leao, Diaz, Messias; Giroud.
Lazio: Strakosha; Hysaj, Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Pedro, Zaccagni, Immobile. .
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