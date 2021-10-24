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TIMETURK / SPOR / Milan kazandı, İbrahimovic bir ilki yaşadı!

Milan kazandı, İbrahimovic bir ilki yaşadı!

İtalya Serie A takımlarından Milan geriye düştüğü Bologna maçını 4-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Öte yandan İbrahimovic ise kariyerinde ilk kez kendi ağlarını sarstı.

2 Saat Önce
2021-10-24 00:40:59
Milan kazandı, İbrahimovic bir ilki yaşadı!

Milan, Bologna'yı 4-2 yenerken Zlatan Ibrahimovic, kariyerinde ilk kez kendi kalesine gol attı.

Zlatan Ibrahimovic, 957 maçlık profesyonel kariyerinde ilk defa kendi kalesine gol atmış oldu. Öte yandan Milan, Serie A'da maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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