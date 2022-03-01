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TIMETURK / SPOR / Milan - İnter maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI

Milan - İnter maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI

İtalya Kupası yarı final maçında Milan ezeli rakibi İnter'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Milan - İnter maçı şifresiz nasıl izlenir?

2 Saat Önce
2022-03-01 22:06:54
Milan - İnter maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI

İtalya Kupası yarı final maçında Milan ezeli rakibi İnter'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Milan - İnter maçı şifresiz nasıl izlenir?

Milan - İnter maçı bu akşam saat 23.00'da oynanacak.

Milan - İnter maçı şifresiz nasıl izlenir?

Milan - İnter maçı TRT SPOR'dan şifresiz olarak izlenebilecek. .

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