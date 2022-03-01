Milan - İnter maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI

İtalya Kupası yarı final maçında Milan ezeli rakibi İnter'i konuk ediyor. Birçok futbol sever bu zorlu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Milan - İnter maçı şifresiz nasıl izlenir?