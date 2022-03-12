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TIMETURK / SPOR / Milan - Empoli maçını canlı izle! CANLI

Milan - Empoli maçını canlı izle! CANLI

İtalya Serie A'nın 29.haftasında lider Milan kendi saha ve seyircisi önünde Empoli'yi konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-03-12 21:52:28
Milan - Empoli maçını canlı izle! CANLI

İtalya Serie A'nın 29.haftasında lider Milan kendi saha ve seyircisi önünde Empoli'yi konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?

Milan - Empoli maçı bu gece 22:45'te oynanacak.

Milan - Empoli maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

S Sport 2 ve Nesine.com'dan naklen yayınlanacak. .

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