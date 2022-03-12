Milan - Empoli maçını canlı izle! CANLI
İtalya Serie A'nın 29.haftasında lider Milan kendi saha ve seyircisi önünde Empoli'yi konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-03-12 21:52:28
İtalya Serie A'nın 29.haftasında lider Milan kendi saha ve seyircisi önünde Empoli'yi konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka hangi kanaldan yayınlanacak?
Milan - Empoli maçı bu gece 22:45'te oynanacak.
Milan - Empoli maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
S Sport 2 ve Nesine.com'dan naklen yayınlanacak. .
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