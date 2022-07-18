DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,4735 ₺

EURO

17,7994 ₺

ALTIN

960,46 ₺

BİST

2.450,07 ₺

TIMETURK / SPOR / Milan'dan İbrahimovic kararı

Milan'dan İbrahimovic kararı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İsveçli golcü futbolcusu Zlatan İbrahimovic’in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

34 Dakika Önce
2022-07-18 17:42:35
Milan'dan İbrahimovic kararı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 40 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin 1 sezonluk daha uzatıldığı ve İbrahimovic'in 30 Haziran 2023'e kadar Milan'da 11 numaralı formayı giymeye devam edeceği belirtildi.

İbrahimovic, geçen sezon 27 maçta kırmızı-siyahlı formayı giymiş ve Milan'ın kazandığı Serie A şampiyonluğuna attığı 8 gol ile katkı yapmıştı.

Zlatan İbrahimovic, sezonun tamamlanmasının ardından mayıs ayı sonunda sol dizinden operasyon geçirmiş ve yaklaşık 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. AA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş