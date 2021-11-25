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TIMETURK / SPOR / Milan, Atletico Madrid deplasmanından 3 puanla dönüyor

Milan, Atletico Madrid deplasmanından 3 puanla dönüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu maçında Milan, deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek sürpriz bir sonuca imza attı. Milan'ın golünü 87. dakikada Messias attı.

1 Saat Önce
2021-11-25 09:30:58
Milan, Atletico Madrid deplasmanından 3 puanla dönüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Atletico Madrid, sahasında Milan ile kozlarını paylaştı. Stefano Pioli'nin çalıştırdığı Milan, Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golü 87'de Junior Messias kaydetti.

Bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez maça çıkan ve 35 dakika oynayan Messias, takımına önemli bir galibiyet getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Atletico Madrid 4 puanda kalırken, AC Milan da 4 puana yükseldi ve bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez kazandı.

Grupta son hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Porto deplasmanına gidecek. AC Milan sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

İŞTE B GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Liverpool: 15
Porto: 5
Atletico Madrid: 4
AC Milan: 4

Kaynak: fotomac.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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