Miguel Crespo resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Estoril Praia Kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.