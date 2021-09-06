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TIMETURK / SPOR / Miguel Crespo resmen Fenerbahçe'de

Miguel Crespo resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

57 Dakika Önce
2021-09-06 17:45:51
Miguel Crespo resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Estoril Praia Kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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