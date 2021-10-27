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MHK'nin yeni başkanı ve üyeleri belli oldu
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TIMETURK / SPOR / MHK'nin yeni başkanı ve üyeleri belli oldu

MHK'nin yeni başkanı ve üyeleri belli oldu

TFF'den yapılan açıklamada yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, MHK'nin yeni başkan ve üyelerini belirlediği duyuruldu.

2 Saat Önce
2021-10-27 19:13:37
MHK'nin yeni başkanı ve üyeleri belli oldu

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri şöyle:

Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu.

Ferhat Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı. Başkanlığını Serdar Tatlı'nın yaptığı MHK, 21 Ekim'de istifa etmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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