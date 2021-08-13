'MHK'dan riskli atamalar'

Fanatik yazarı Deniz Çoban, MHK tarafından Süper Lig'de yapılan hakem atama kararlarını değerlendirdi

“Hakemler yıllar sonra kamp yapmadan sezona başlıyorlar. Sadece 2 günlük seminer dışında bir faaliyetleri olmadı!” diye bir yazı kaleme almıştı Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal. MHK bu haberi 6 Ağustos'ta yalanladı ve “Hakemlerimiz 31 Temmuz'dan itibaren kamptadırlar ve kampımız halen devam ediyor!” diye açıklama yaptı. MHK'nın yaptığı kelime oyunuydu. Birkaç telefonla kolayca öğrendik ki, hakemler 31 Temmuz'dan itibaren sadece iki gün Riva'da kalarak, eğitim almışlar ve Riva'dan ayrılmışlardı. Daha sonra sırasıyla gözlemciler ve yardımcı hakemler kampa alınmıştı. Kamp devam ediyordu ama hakemler Riva'da yoktu.

Anlaşılmaz uygulamalar

Bu vakayı hatırlatma sebebim şu: MHK genel kanaate göre geçtiğimiz yılın sonunu çok iyi getirmişti. Eleştirilerin uzağında kaldı. Buna rağmen maçların oynanmadığı dönemde öyle hatalara ve anlaşılmaz uygulamalara imza attı ki yeni başlayacak sezon için bizi telaşlandırmayı başardılar.

Talimatlar, klasmanların belirlenmesi, sezon planlaması konusunda yaptıkları hatalar, hem bizi tereddüte düşürdü hem de hakemlerin moral motivasyonunu hayli bozdu. MHK'nın ana omurgası da değişti. Başkan vekilliği ve atama kurulundan alınarak pasif göreve çekilen Metin Tokat'ın yerine Mahmut Çetiner getirildi. Bakalım yeni sezona böylesi dalgalanmalarla giren hakem camiası, nasıl bir performans gösterecek?

Beşiktaş-Rizespor (Zorbay Küçük): Şampiyonun sahaya ineceği açılış maçında görevlendirilmiş. Geçen yıl sakatlıklarla boğuştu ve bazı tartışılan maçları oldu. MHK ona olan güvenini göstermiş.

Karagümrük-Gaziantep FK (Cüneyt Çakır): EURO 2020'de büyük haksızlığı uğrayan hakemimize MHK ilk haftadan görev vermiş. Zorlu geçecek ligin sonlarında ona her zaman ihtiyaç olacak.

Altay-Kayserispor (Suat Arslanboğa): Her türlü çalkantıya rağmen ayakta kalmayı başaran, ligin tecrübeli hakemlerinden Arslanboğa, Serdar Tatlı'nın da güvenini kazanmış görünüyor.

Hatayspor-Kasımpaşa (Arda Kardeşler): Geçen sezon performansı vasatın altında kalmıştı. Sezon başlamadan Avrupa'da aldığı görevlerle bu sezona hazır girme şansı yakaladı.

Başakşehir-Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu): Geçtiğimiz yıl FIFA kokardı takma başarısı göstermişti ve ligin yükünü taşımıştı. Yine önemli bir maçta MHK ona güvenini belli etmiş.

Antalyaspor-Göztepe (Yasin Kol): İlk Süper lig maçını geçen yıl yönetmişti. MHK'nın geçen yıl kazandığı isim olarak bu sezon da yoluna devam ediyor.

Adana Demirspor-Fenerbahçe (Ali Şansalan): Haftanın zor geçmeye aday maçlarından. Şansalan geçtiğimiz sezona Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla flaş bir giriş yapmış ancak sezon sonu performansını koruyamamıştı. MHK, ilk haftadan risk almakta sakınca görmemiş.

Y.Malatyaspor-Trabzonspor (Atilla Karaoğlan): Geçtiğimiz sezon aradığını bulamayan hakemlerimizden olan Karaoğlan önemli bir maçla lige başlıyor.

Sivasspor-Konyaspor (Fırat Aydınus): Türk hakemliğine adını kazıyan Aydınus; hakemliği bırakıyorken tekrar yola koyuldu. MHK ona 1 yıl daha şans verdi. Aydınus yeniden sahalara dönüyor. Tecrübesine söyleyecek söz yok.

Giresunspor-Galatasaray (Erkan Özdamar): MHK'nın değer verdiği isimlerden. Kamuoyu tarafından da bir o kadar hedef tahtasında olan bir isim. İlk haftadan böyle zorlu bir maçta görevlendirilmesi; MHK açısından risk, Özdamar açısından büyük şans.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.