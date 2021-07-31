Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz nereli, kaç yaşında? Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği başarı ile Türkiye'nin göğsünü kabartan milli okçu Mete Gazoz altın madalyanın sahibi oldu. Mete Gazoz Tokyo 2020'de Türkiye'ye olimpiyatlarda ilk altın madalyayı getiren isim oldu. Göstediği üstün performans ile sosyal medyada da gündem olan Mete Gazoz'un kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Mete Gazoz kimdir? İşte Mete Gazos'un hayatı ve biyografisi...

Mte Gazoz Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandırdı. Mete Gazoz Tokyo 2020'de Türk Milli Marşını okuttu. Mete Gazoz'un başarısı sosyal medyada da gündem oldu. Milli okçu Mete Gazoz'un kim olduğu ve nereli olduğu insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Mete Gazoz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Mete Gazoz kimdir?

Mete Gazoz Türl milli okçudur. Mete Gazoz Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırmıştır.

Mete Gazoz 8 Haziran 1999 yılında doğmuştur.

Genç sporcı 22 yaşındadır.

Mete Gazoz İstanbul'da dünyaya geldi.

Mete Gazoz'un okçuluğa ilgisi küçük yaşlardan başladı. Gazoz okçuluk alanında kendini hızla geliştirerek herkesin ilgisini çekti.

Gazoz, kariyerini İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü'nde devam ettiriyor.

Mete Gazoz 2018 Akdeniz Oyunları'nda İspanya'nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı.

Mete GGazoz genç yaşına rağmen uluslararası önemli yarışmalarda 15 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 36 madalya elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkan Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

Okçuluk nedir?

Okçuluk, kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalı. Eski zamanlarda avlanmak, saldırmak vb. amaçlarla kullanılıyordu. Bu yay ve oklar basit bir yapıya sahipti. Okçuluk ilk kez 1904 Yaz Olimpiyatları'nda olimpik programa alınmış, 1972'den beri aralıksız olarak programlarda yer almaktadır. Bu branşta ilk dönemlerde Fransa, Belçika ve Büyük Britanya söz sahibiyken, daha sonraki dönemlerde ABD, Rusya, İskandinav ülkeleri, İtalya ve Kore bu ülkeleri izlemiştir. 1931'de kurulan ve hâlen 140 ülkenin üye olduğu Uluslararası Okçuluk Federasyonu (FITA - Fédération Internationale de Tir a l'Arc) okçuluk dalında en büyük otoritedir.

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