DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AYM’den 'Sedef Kabaş' kararı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapandı mı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne oldu?
Bağdat'ın 105 yıllık Osmanlı mirası kahvehanesi; Oyun yasak, kültür yüksek
Hint yağının faydaları nelerdir?
Doğalgaz fatura yardımı desteği 2022 | Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereye yapılır?
Soygun Oyunu : Büyük Vurgun filminin galasına yoğun ilgi
Borsa günü yükselişle tamamladı
RTÜK'ten 4 televizyon kanalına ceza
Mağazada cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı
Çavuşoğlu: Türkiye ev sahipliği yapmaya hazır
'Baba' dizisinin Fazilet'i kimdir? I Ayda Aksel kimdir?
Prens Charles’ın vakfına soruşturma
Elektrik faturaları düştü mü? Elektrik faturaları düşecek mi? Kademeli tarife elektrik faturası ne kadar düşecek?
Eski futbolcu Wesley Sneijder'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü
Çin Devlet Başkanı Şi'den Ukrayna açıklaması

TIMETURK / SPOR / Mesut Özil Slavia Prag maçında oynayacak mı? Mesut Özil'in son durumu ne ?

Mesut Özil Slavia Prag maçında oynayacak mı? Mesut Özil'in son durumu ne ?

Altay maçında sakatlanan Mesut Özil uzun süredir sahalardan uzak. Yaptığı son açıklama ile taraftarları umutlandıran Özil'in son durumu nedir? Mesut Özil Slavia Prag maçında oynayacak mı? Mesut Özil'in son durumu ne ? Mesut Özil neden sakatlandı? Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil'in sakatlığı ne zaman geçecek? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-16 17:16:45
Mesut Özil Slavia Prag maçında oynayacak mı? Mesut Özil'in son durumu ne ?

MESUT ÖZİL NEDEN SAKATLANDI?

Sportoto Süperlig'in 22.haftası Altay-Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Mesut Özil, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda Özil'e anestezi altında faset eklem enjeksiyonu yapılmıştı. Bu nedenle Antalya kampına katılayamayan oyuncu, bir süredir kendi özel antreman programını uyguluyordu.

Dün Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımında, antremanda Mesut Özil'in olması birçok sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı. Mesut Özil sakatlığı üzerinde yaptığı açıklamada, “Büyük bir şanssızlık yaşadım. Oynayamamak canımı çok sıktı. Ancak sıkıntılı günleri arkamda bıraktım. Ekstra çalışmalarla hazır hale geldim. Sonunda arkadaşlarıma katıldım. Güzel günler yaşamak ve yaşatmak için dönüyorum” dedi.

'Takımıma katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum'

Açıklamalarının devamında Özil, taraftarın önüne çıkmak ve takıma katkı vermek için sabırsızlandığını söyledi. “Şu anda ligde belki istediğimiz konuma değiliz. Ancak alacağımız seri galibiyetlerle hızla üst sıralara tırmanma şansımız var. Daha da önemlisi, Slavia Prag'ı geçerek Avrupa'da yolumuza devam edebiliriz. Hep birlikte bunun için sonuna kadar savaşacağız” diye konuştu.

MESUT ÖZİL SLAVİA PRAG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Yaklaşık olarak 1 aydır sakatlığı nedeni ile takımdan ayrı kalan Özil, takım ile antremana geçen günlerde katıldı. Kondisyon seviyelerinde eksiklikleri bulunan Özil'in UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe-Slavia Prag maçında oynaması beklenmiyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş