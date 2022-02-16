Altay maçında sakatlanan Mesut Özil uzun süredir sahalardan uzak. Yaptığı son açıklama ile taraftarları umutlandıran Özil'in son durumu nedir? Mesut Özil Slavia Prag maçında oynayacak mı? Mesut Özil'in son durumu ne ? Mesut Özil neden sakatlandı? Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil'in sakatlığı ne zaman geçecek? İşte detaylar...

MESUT ÖZİL NEDEN SAKATLANDI?

Sportoto Süperlig'in 22.haftası Altay-Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Mesut Özil, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda Özil'e anestezi altında faset eklem enjeksiyonu yapılmıştı. Bu nedenle Antalya kampına katılayamayan oyuncu, bir süredir kendi özel antreman programını uyguluyordu.

Dün Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımında, antremanda Mesut Özil'in olması birçok sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı. Mesut Özil sakatlığı üzerinde yaptığı açıklamada, “Büyük bir şanssızlık yaşadım. Oynayamamak canımı çok sıktı. Ancak sıkıntılı günleri arkamda bıraktım. Ekstra çalışmalarla hazır hale geldim. Sonunda arkadaşlarıma katıldım. Güzel günler yaşamak ve yaşatmak için dönüyorum” dedi.

'Takımıma katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum'

Açıklamalarının devamında Özil, taraftarın önüne çıkmak ve takıma katkı vermek için sabırsızlandığını söyledi. “Şu anda ligde belki istediğimiz konuma değiliz. Ancak alacağımız seri galibiyetlerle hızla üst sıralara tırmanma şansımız var. Daha da önemlisi, Slavia Prag'ı geçerek Avrupa'da yolumuza devam edebiliriz. Hep birlikte bunun için sonuna kadar savaşacağız” diye konuştu.

MESUT ÖZİL SLAVİA PRAG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Yaklaşık olarak 1 aydır sakatlığı nedeni ile takımdan ayrı kalan Özil, takım ile antremana geçen günlerde katıldı. Kondisyon seviyelerinde eksiklikleri bulunan Özil'in UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe-Slavia Prag maçında oynaması beklenmiyor.

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