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Mesut Özil seçimlerde hangi partiye oy vereceğini açıkladı

TIMETURK / SPOR / Mesut Özil seçimlerde hangi partiye oy vereceğini açıkladı

Mesut Özil seçimlerde hangi partiye oy vereceğini açıkladı

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Mesut Özil, 26 Eylül'de Almanya'da yapılacak seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı...

3 Saat Önce
2021-09-18 06:38:58
Mesut Özil seçimlerde hangi partiye oy vereceğini açıkladı

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde sarı-lacivertlilerin ünlü futbolcusu Mesut Özil, kime oy vereceğini açıkladı.

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Özil, çok satan yazar ve barış aktivisti Jürgen Todenhöfer (80) tarafından kurulan Team Todenhöfer partisine oy vereceğini söyledi.

Özil, Almanya'nın en cesur politikacısı dediği Todenhöfe ile buluşması sonrasında Twitter'da birlikte bir fotoğraflarını yayınladı.

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Üç yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda zor zamanlar geçirdiğinde arkasında duran Alman politikacıya desteğini, "Artık onun arkasındayım" sözleriyle gösterdi.

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Todenhöfer kısa bir süre sonra Mesut'in mesajına tepki verdi.

Twitter'da Özil ile birlikte bir kitap planlayacaklarını yazdı. "Sürpriz olacak” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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