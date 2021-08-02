Mesut Özil'in eski takım arkadaşı Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe, Arsenal'da top koşturan tecrübeli oyuncu Sead Kolasinac için kolları sıvadı.

Ali Koç'un, “3, mümkünse 4 transfer yapacağız” sözlerinin ardından taraftarlar heyecanla yeni gelecek yıldızları beklemeye başladı. Yönetim, dünyanın dört bir yanında çalışmaları tam gaz sürdürüyor. Fenerbahçe ile ilgili hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son haberler İngiltere'den... Buna göre, Arsenal'den bonservisini almaya çalışan Sead Kolasinac'ın durumu, Sarı-Lacivertliler tarafından yakından takip ediliyor.

Savunmanın beyni

İngiliz ekibi, Nuno Tavares transferi sonrası, senede 5.5 milyon Euro kazanan Boşnak oyuncuyu tamamen gözden çıkarttı. Taraflar, sözleşmenin feshedilmesi ve tazminatın belirlenmesi için görüşüyor. Mesut Özil'in en yakın arkadaşlarından biri olan Kolasinac'ın boşa çıkması halinde Sarı- Lacivertliler'e gelebileceği kaydedildi. Tecrübeli oyuncu hem sol bekte hem de stoperde görev yapabiliyor. Özellikle Szalai'nin satılması halinde Kolasinac, Pereira için tam bir joker transferi olabilir.

Fanatik

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.