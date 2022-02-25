Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncusu Mesut Özil bu olaya sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mesut Özil'in bu gönderisi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı