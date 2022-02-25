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TIMETURK / SPOR / Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncusu Mesut Özil bu olaya sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Mesut Özil'in bu gönderisi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı

13 Dakika Önce
2022-02-25 10:28:03
Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Ukrayna'ya destek verdi. Rusya'nın yaptığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil, fotoğraflı mesaj gönderdi.

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SİLAHLI ASKERE KIRMIZI KART GÖSTEREN ÇOCUK...

Mesut Özil, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası, Mesut Özil formalı bir çocuğun, Rus askerine kırmızı kart gösterdiği fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

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