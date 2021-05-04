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Mesut Özil’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla Türkiye'de 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı.

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04.05.2021 20:42:53
Mesut Özil’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardımlarına devam ediyor. Yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşan Özil, Ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi.

Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaştı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan