Mesut Özil'den Filistinli çocuklar için bağış

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ için 50 forma imzaladı. Formalar, 5 dakikada satıldı.



Futbolcu Mesut Özil, geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' için 50 forma imzaladı. Formalar, 5 dakikada satıldı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' için 50 forma imzaladı.

NTV'nin aktardığına göre formalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı özel bir davette 5 dakikada satıldı. Emine Erdoğan da forma alarak katkıda bulundu.

Etkinlik sonunda elde edilecek gelir, TOGEM-DER'in (Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği) Kızılay'la imzaladığı protokole göre Filistinli çocukların ihtiyaçları için kullanılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.