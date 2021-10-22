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TIMETURK / SPOR / Mesut Özil’den açıklama: Tepkim maçla alakalıydı

Mesut Özil’den açıklama: Tepkim maçla alakalıydı

Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, dün oynanan Royal Antwerp maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepki üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

2 Saat Önce
2021-10-22 20:51:07
Mesut Özil’den açıklama: Tepkim maçla alakalıydı

Tepkisinin maç ile alakalı olduğunu ve kimseyi hedef almadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Sevgili Fenerbahçeliler, dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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