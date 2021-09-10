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TIMETURK / SPOR / Messi, Pele'yi geçti

Messi, Pele'yi geçti

Bolivya karşısında 'hat-trick' yapan Messi, Pele'yi geçti

32 Dakika Önce
2021-09-10 18:11:38
Messi, Pele'yi geçti

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya'ya karşı "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu.

Güney Amerika Elemelerinde Arjantin, sekizinci maçında sahasında Bolivya'yı ağırladı.

34 yaşındaki Messi, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3-0'lık galibiyeti getirirken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.

Milli formayla çıktığı 153 maçta 79 gol atan Messi, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını aldı.

Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele, 77 gol atmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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