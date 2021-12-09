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Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı basına sızdı! İspanya yıkılıyor
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TIMETURK / SPOR / Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı basına sızdı! İspanya yıkılıyor

Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı basına sızdı! İspanya yıkılıyor

Lionel Messi Barcelona'dan ayrıldı ama olaylar bitmedi. Arjantinli yıldızın kulüple yaptığı külfetli sözleşme ortaya çıktı. Messi'nin mukavelesi adeta Barcelona'nın batışını belgeledi. 555 milyon 237 bin euroluk maaş, İspanya'yı salladı.

2 Saat Önce
2021-12-09 10:57:16
Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı basına sızdı! İspanya yıkılıyor

Yuvası Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye giden Messi, İspanya'da yine tartışılan adam oldu. İspanya'nın en ünlü gazetelerinden El Mundo, Arjanli star ve kulübün yaptığı sözleşmeyi paylaştı.

Messi'nin Kasım 2017'den Haziran 2021'e dek sürecek mukaveleye attığı imzanın değeri tam 555 milyon 237 bin 619 euro. Messi, bu sözleşme kapsamında Katalan devinden 138 milyon euro sezon başına ücret aldı.

Arjantinli yıldız imza parası 115 milyon, sadakat bonusu olarak da yaklaşık 78 milyon euro para aldı.

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Barcelona, haberi yapan gazeteye savaş açtı. Katalan ekibi, "Messi'nin profesyonel sözleşme detaylarıyla ilgili haber yapan El Mundo gazetesine karşı her türlü yasal hakkımızı kullanacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: haberler.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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