DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa günü düşüşle tamamladı
Danıştay'dan araç sahiplerini ilgilendiren karar
İmamoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi
İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen malzemeler sergilendi
NASA, Ay'da iniş yapacağı alanı seçti
Hasta eşi için yaptığı kozalak pekmezini yılda 5 ton üretiyor
Türkiye'den çalınmıştı; satışının iptali ve iadesi istendi!
Biden: Yeni bir Soğuk Savaş peşinde değiliz
2021 Sağlık Bakanlığı atama kura değerlendirme sonuçları | Sağlık Bakanlığı atama değerlendirme sonuçları açıklandı mı?
Libya'da hükümetten güvenoyu geri çekildi
BM Genel Sekreteri Guterres: Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyor
Alman seçmenin kafası karışık; Merkel’den sonra siyasi kaos mu?
Hazine’den 725 milyon liralık kira sertifikası ihracı
Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olur? Çanakkale Köprüsü ücretli mi yoksa ücretsiz (bedava) mı?
Ankara kulislerinde CHP’nin HDP’ye önerdiği ‘şok teklif’ konuşuluyor

TIMETURK / SPOR / Messi, Metz maçında yok

Messi, Metz maçında yok

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan 34 yaşındaki Lionel Messi, Fransa Ligue 1'de karşılaşacakları Metz maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

2 Saat Önce
2021-09-21 16:27:26
Messi, Metz maçında yok

Fransız kulübünün resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Lyon'a karşı oynadıkları maçta sol dizinden darbe alarak sakatlanan Lionel Messi'nin tedavisinin sürdüğü ve 48 saat sonra takip muayenesinin yapılacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Arjantinli yıldız, çarşamba akşamı oynanacak Metz maçında forma giyemeyecek.

Fransa Ligue 1'de Lyon karşısında forma giyen Messi, maçta 76. dakikada oyundan çıkarılmıştı.

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, yarın oynanacak Metz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Lyon'a karşı Messi'nin ilk yarı çok iyi oynadığı ama dizinden aldığı darbe sonrası ikinci yarı oyundan çıkardığını hatırlattı.

Bekleneni veremedi

Messi, Fransa Ligue 1'de oynadığı Lyon ve Reims maçlarında gol ve asist katkısı sunamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge karşısında 90 dakika sahada kalan Messi, bu maçta da takımına gol ve asist katkısı veremeden maçı tamamladı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda 778 maça çıktı ve 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş