Messi'den PSG'ye tarihi imza: Burada olduğum için çok mutluyum

PSG Başkanı Nasır el Halifi ile sözleşme imzlayan Lionel Messi, giyeceği 30 numaralı formayla poz verdi.

Gelmiş geçmiş en büyük futbolcu gözüyle bakılan Lionel Messi, PSG ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında yeni zaferler kazanmaya aç olduğunu belirtti.

Barcelona'dan gözyaşları içinde ayrılmak zorunda kaldıktan sonra Paris Saint-Germain'e (PSG) imza atan mega star futbolcu Lionel Messi, PSG Başkanı ve CEO'su Nasır el Halifi ile basın mensuplarının karşısına geçti.

Paris'te olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Arjantinli futbolcu, şöyle konuştu:

"Barcelona'dan ayrılmak benim için çok zor olsa da burada olduğum için de çok mutluyum. Buraya çok çabuk alıştım diyebilirim. Heyecanlıyım ve hemen şimdi antrenmanlara başlamak istiyorum. Bugün resmen hayatım değişti. Harika bir transfer oldu. Ben de onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum."

Dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte oynayacağı, Neymar ve Mbappe ile birlikte top koşturacağı için çok mutlu olduğunu belirten Messi, "Bu bir çılgınlık olacak. En iyilerle birlikte sahada olacağım. Oynayabildiğim ilk anda sahalarda olacağım. İlk maçımın ne zaman olacağını bilmiyorum. Umarım en kısa zamanda olur. Oynamak istiyorum" vurgusunu yaptı.

Yeni zaferler kazanmaya aç olduğunu ve PSG'yi kulübün kazanmaya yönelik zihniyetinden ötürü tercih ettiğini dile getiren Messi, "Hayalim, bir Şampiyonlar Ligi Kupası daha kazanmak. Bunu yapmak için ideal yerin burası olduğunu düşünüyorum" dedi.

13 yaşında geldiği Barcelona'dan 21 yıl sonra ayrılma sürecini hala değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyen 34 yaşındaki futbolcu "Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşır mıyız, bilmiyorum. Eğer oraya rakip olarak gidersem benim için çok garip bir his olur. Çünkü orası benim evim" diye ekledi.

PSG Başkanı Halifi de şu mesajları verdi:

"Dünya futbolu için tarihi bir gün. Messi, tarihin en iyi oyuncularından biri. Dünyadaki en iyi oyuncuyu kadromuza kattığımızı düşünüyoruz. Hala bir şey kazanmış değiliz, daha yeni başlıyoruz. Umarım Messi ile birçok kupa kazanırız. Elimizde çok iyi bir kadro oldu. Dünyadaki en iyi oyuncuyu da almış olduk. Hem biz hem de Leo, bu anlaşmanın olmasını çok istedik."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.