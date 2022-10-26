DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5962 ₺

EURO

18,7628 ₺

ALTIN

996,18 ₺

BİST

3.976,36 ₺

TIMETURK / SPOR / Messi'den bir ilk daha

Messi'den bir ilk daha

Paris Saint-Germain'nin yıldızı Lionel Messi, Maccaci Haifa'nın ağlarını 2 kez sarstı ve yine tarihe geçti. Arjantinli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.

14 Saat Önce
2022-10-26 16:34:36
Messi'den bir ilk daha

Arjantinli yıldız, son olarak takımı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa'yı 7-2 mağlup ettiği maçta 2 kez ağları sarstı. Messi ikinci golünü ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kaydetti.

35 yaşındaki oyuncu, bu golüyle Cristiano Ronaldo'yu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde, 23 golle, ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.

Öte yandan, Messi, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda 10'un üzerinde gol ve asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

Eski günlerine geri dönen yıldız isim, Arjantin ile Dünya Kupası'nda yer almadan önce formunu üst düzeye çıkardı.

TRTSpor

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş