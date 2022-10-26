Messi'den bir ilk daha

Paris Saint-Germain'nin yıldızı Lionel Messi, Maccaci Haifa'nın ağlarını 2 kez sarstı ve yine tarihe geçti. Arjantinli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.