Merih Demiral kimdir? Merih Demiral Ronaldo anısı nedir? Merih Demiral'ın eşi kim?

Merih Demiral kimdir? Son dönemde sıkça konuşulan Merih Demiral'ın kim olduğu araştırılıyor. Özellikle bir röportajında Ronaldo ile olan anısını anlatan Demiral'ın hayatı ve Ronaldo anısı trend aramalar listesine dahi girdi. Peki ama Merih Demiral Ronaldo ile ne yaşadı? Merih Demiral Ronaldo anısı nedir? Merih Demiral'ın eşi kim? İşte detaylar...

Son dönemde sıkça konuşulan Merih Demiral'ın kim olduğu araştırılıyor. Özellikle bir röportajında Ronaldo ile olan anısını anlatan Demiral'ın hayatı ve Ronaldo anısı trend aramalar listesine dahi girdi. Peki ama Merih Demiral Ronaldo ile ne yaşadı? Merih Demiral Ronaldo anısı nedir? Merih Demiral'ın eşi kim? İşte detaylar...

Merih Demiral kimdir?

Merih Demiral 5 Mart 1998 Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dünyaya geldi. Demiral, Stoper mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Juventus'tan kiralık olarak Serie A takımlarından Atalanta'da forma giymektedir.

Futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlayan oyuncu, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'den asgari ücret karşılığında sözleşme teklifi aldı. Bu teklifi kabul etmedi ve takımdan ayrıldı.

2016'da Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz 3. Ligi takımlarından Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu. 11 Eylül 2016'da ilk maçına SC Lusitânia karşısında çıktı. Ligin ilk yarısında 12 lig maçının yanı sıra iki kere de kupada forma şansı buldu.

Merih Demiral Ronaldo anısı

Merih Demiral Fanatik'e verdiği röportajda Ronaldo ile anısını anlattı. Demiral;

"Ronaldo çok özel bir insan. Bu sezon çok fazla karşılaştık. Hem United hem de Portekiz'e karşı mücadele ettim. Benim hayatımda da önemli bir role sahip. Benim için Juventus'da yaptıkları çok önemli. Hala irtibat halindeyiz. Kendisiyle şöyle bir anım var. Ben Fenerbahçe alt yapısında oynarken odamda onun ballon d'or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim. 2014 yılıydı galiba. Takım arkadaşı olduğumuzda bunu ona göstermiştim. O da şok olmuştu. O zaman büyük futbolcularla oynamayı hayal ediyordum tabi ki. Bunu yaşayınca, kendisiyle takım arkadaşı olunca bu kez çok mutlu oluyorsun." sözlerini kullandı.

Merih Demiral'ın eşi kim?

Aslen Artvin'li olan Merih Demiral anne ve babasının içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu annesini kaybetti.

2021 yılında da İsviçreli model Heidi Lushtaku ile evlenen Merih Demiral'ın bu evlilikten 1 oğlu var.