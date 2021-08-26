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TIMETURK / SPOR / Merada Golf Antrenmanı

Merada Golf Antrenmanı

Ardahanlı golfçüler Türkiye şampiyonasına meralarda hazırlanıyor.

45 Dakika Önce
2021-08-26 23:39:24
Merada Golf Antrenmanı

Ardahan'da hayvanların otladığı meralarda golf oynayan öğrenciler, elde ettikleri başarılarına yenilerini eklerken, çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam diyor.

Ardahan'da golf antrenmanları haftanın üç günü antrenman sahasında, kalan günlerde ise hayvanların otlatıldığı meralarda yapılıyor. Türkiye şampiyonasına hazırlanan Ardahanlı golfçüler merada antrenmanlarını devam ettiriyor. Meralarda golf oynayan öğrenciler, elde ettikleri başarılara yeni halkalar eklemek için harıl harıl çalışıyorlar.

Golfçü İcra ecrin Kahya, "Golf sporuna severek başladım. Merada golf oynamayı çok seviyorum ve ileride iyi bir golfçü olmayı düşünüyorum" dedi.

Golf Antrenörü Hakan Fırıncı yaptığı açıklamada, Pandemi nedeniyle yürüme mesafesini değerlendirdiklerini söyleyerek, "Çocuklarımızın oturduğu evler meralara çok yakın. Bu nedenle buraya yürüyerek gelebiliyorlar. Antrenman saatlerimiz kısa veen verimli bir şekilde süreyi kullanabilmek için bu alanları kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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