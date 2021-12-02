Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon maçı canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon, İzmir'de karşı karşıya geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon, İzmir'de karşı karşıya geliyor. Peki bu mücadele canlı yayınlanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı yaşanıyor. TFF 1. Lig ekibi Menemenspor ile TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon FK karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon FK maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 14:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor. Ancak mücadelenin geniş özeti gün içinde yayıncı kuruluş A Spor'da yayılanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.