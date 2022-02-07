Mendy adını tarihe yazdırdı! 2014 yılında işsizlik maaşına başvurmuştu

Edouard Mendy tarihe geçti! Sıra dışı kariyer…Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşayan Chelsea kalecisi Edouard Mendy, bu başarıyla adını tarihe yazdırdı. 2014 yılında işsizlik maaşına başvuran 30 yaşındaki kalecinin 8 yıl sonra bulunduğu konum ise, ilham kaynağı olacak türden...

İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Senegalli kaleci Edouard Mendy, son olarak ülkesi ile Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşayarak kariyerine bir büyük başarı daha ekledi. 2014 yılında futbolu bırakma noktasına gelen Mendy'nin yükselişi, spor tarihinde eşi benzerine az rastlanır bir başarı hikayesini konu alıyor.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Mısır'ı penaltı atışlarıyla yenen Senegal, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. Senegal'in başarısında büyük rol oynayan kaleci Edouard Mendy de, turnuvanın en iyi kalecisi ödülünü alırken, seri penaltı atışlarında yaptığı kurtarışla şampiyonluğu ülkesine kazandıran isimlerin başında geldi.

Geçen yıl Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve finalde gol yemeyen Mendy, Afrika Uluslar Kupası finalinde de kalesini gole kapatarak bunu başaran ilk kaleci olarak tarihe geçti.

MUCİZELERLE DOLU KARİYER

Mendy'nin kariyeri birçok kırılma anıyla dolu. Senegalli kaleci 2014 yılında formasını giydiği Cherbourgh takımının sözleşmesini feshetmesiyle serbest kaldı. Gidecek takım bulamayan ve geçinebilmek için işsizlik maaşına başvuran Mendy, o sezon hiçbir takımla anlaşamadı. Ancak kulüpsüz geçen bir sezonun ardından 22 yaşında emekli olmayı düşünen Mendy, Marsilya ile antrenmanlara çıkma fırsatı buldu.

Marsilya'nın profesyonel sözleşme imzaladığı Mendy, A takımla hiçbir maçta görev alamadı ancak sonrasında Reims'e transfer oldu. Üç sezon Reims forması giyen ve sonrasında Rennes'e transfer olan Mendy, Thomas Tuchel'in ısrarıyla 2020'de 24 milyon euro bedelle Chelsea'ye imza attı.

Kısa sürede Chelsea'de ilk kaleci olan Mendy, geçen yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı ve müthiş performansı sayesinde Yılın Kalecisi ödülünü aldı. Daha sonra Chelsea ile Süper Kupa'yı da kaldıran Mendy, son olarak Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmayı başardı ve o artık dünyanın en iyi kalecileri arasında… .