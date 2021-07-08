Menajeri Timetürk'e açıkladı! Diego Costa'nın Beşiktaş'tan istediği maaş belli oldu

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Diego Costa'nın siyah beyazlı ekipten istediği şartlar belli ortaya çıktı.

Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız Diego Costa ile görüşmelerini sürdürüyor.

Menajeri Timetürk'e konuştu

Diego Costa'nın Türkiye haklarını bulunduran menajer Görkem Demir Timetürk'e yaptığı özel açıklamada, Costa'nın Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro'da imza parası istediğini belirtti. Oyuncu ile görüşmelerin ciddi boyuta ulaştığını söyledi.

Kaynak: TİMETÜRK

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