Menajeri Timetürk'e açıkladı! Diego Costa'nın Beşiktaş'tan istediği maaş belli oldu
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Diego Costa'nın siyah beyazlı ekipten istediği şartlar belli ortaya çıktı.
2021-07-08 19:42:07
Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız Diego Costa ile görüşmelerini sürdürüyor.
Menajeri Timetürk'e konuştu
Diego Costa'nın Türkiye haklarını bulunduran menajer Görkem Demir Timetürk'e yaptığı özel açıklamada, Costa'nın Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro'da imza parası istediğini belirtti. Oyuncu ile görüşmelerin ciddi boyuta ulaştığını söyledi.
Kaynak: TİMETÜRK
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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