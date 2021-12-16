Beşiktaş’ta futbol oynayan, Rachid Ghezzal, MiralemPjanic ve Umut Meraş gibi futbolcuların da menajerliğini yapan Yüksel Demir ile Türk Futbolu üzerine kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.

Menajer Yüksel Demir'den Türk futbolu değerlendirmesi

Beşiktaş'ta futbol oynayan, RachidGhezzal, MiralemPjanic ve Umut Meraş gibi futbolcuların da menajerliğini yapan Yüksel Demir ile Türk Futbolu üzerine kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.

- Sayın Demir, bizlere Türk futbolunun dünden bugüne son 20 yıllık seyrini kısaca anlatır mısınız?

- Gerek takımlar bazında gerekse milli takım seviyesinde Türk Futbolu son 20 yıllık bir süreçte pek çok başarıya imza atmıştır. Örneğin, 2000 yılındaki Galatasaray kulübümüzün UEFA kupasını kazanması ile 2002 yılında milli takımımızın dünya 3.'sü olması Türkiye futbol tarihimiz açısından açık ara en büyük başarılardır. Her ne kadar sonraki yıllarda kupa ile taçlandırılmasa da final oynamak, yarı finale çıkmak gibi bir çok başarılara imza atılmıştır. Milli takımımızın Avrupa 3.sü olması da böyle bir başarının ürünüdür.

-Yabancı futbolcuların Türk Futbol Liglerine bakışı nasıl?

-Türk Futbol Liginin eskiye oranla bugün çok daha kaliteli bir lig olduğunu söyleyebilirim. Bu gün pek çok yabancı futbolcu Türkiye'ye rahatlıkla gelebiliyor, Türk takımlarında çok rahat top koşturabiliyor. Bunda Türk futbolunun geleceğinin parlak olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Menajerliğini yaptığım futbolcuların görüşlerinden ve yaptığım gözlemlerden hareketle Türk Futbol Ligi, artık istenilen talep edilen bir lig, yabancı oyuncular artık Türk ligine daha bir istekli geliyorlar.

-Özel olarak çalışmayı düşündüğünüz futbolcular var mı?

-Aslına bakarsak isim olarak düşünüldüğünde özel olarak çalışmayı düşündüğüm bir futbolcu yok. Ama ben daha çok alt liglerde ve genç oyuncular ile ilgilenmeyi keşfettiğimi genç yetenekleri ise Türk Futboluna kazandırmayı hedefliyorum. Bunun dışında birlikte başarılı olabileceğimize inandığım her futbolcu ile rahatlıkla çalışabilirim.

-Anadolu takımlarının ligdeki durumlarını nasıl görüyorsunuz?

-Anadolu takımlarının lige renk katacak takımlar olduğunu düşünüyorum. Örneğin Bursa Spor'un şampiyonluğu futbolumuz adına çok önemli idi ama arkası gelmedi. Gönül ister ki daha çok Anadolu takımı şampiyonluk yarışına katılsın. Daha eğlenceli daha zevkli bir lig olsun.

-Menajerliğini yaptığınız futbolcuların ülkemizde gerek sosyal gerekse futbol uyumları hakkında ne diyebilirsiniz?

-Şu an için menajerliklerini yaptığım, RachidGhezzal, MiralemPjanic ve Umut Meraş gibi futbolcuların özelinde konuşacak olursam, bu futbolcuların İstanbul'da olmaktan oldukça mutlu olduklarını, takıma ellerinden geldikçe katkı sunmaya çalıştıklarını ve takımda oluşan aile havasından ötürü çok mutlu bir şekilde kariyerlerini sürdürdüklerini söyleyebilirim.

-Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.

-Böyle bir söyleşi imkanı tanıdığınız için ben de size teşekkürü bir borç bilirim.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.