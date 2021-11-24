DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dövizde rüzgâr tersine döndü
''Karamollaoğlu, Erdoğan'ın siyasi yasaklı olarak kalmasını istiyordu''
Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin cezası bozuldu
Hangi ecza depoları ve eczanelerin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi? Hangi ecza depolarına cezai işlem başlatıldı?
Rusya 48 saat süre vermişti! Borcunu bugün ödemezse gazı kesecek
2021 VGM burs sonucu ne zaman açıklanacak? Üniversite-Lise VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Bir kripto dolandırıcılığıyla karşılaşırsanız yapmanız gereken 5 şey
2021 VGM Burs sonuçları sorgulama ekranı (Lise-Üniversite) | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı?
Nagehan Alçı'dan Erdoğan'a ''asgari ücret 5 bin TL olsun'' çağrısı
Atletico Madrid - Milan maçını donmadan HD olarak canlı izle!
BAE'li Bakan Cabir: Türkiye bizim için doğal bir ortak
'Müslümanlar niçin hiç ahiret yokmuş gibi yaşıyorlar?'
Club Brugge Leipzig maçını donmadan canlı izle!
Şehit öğretmenler Bursa'da anıldı
Biden, ekonomik liderliğini övdü: Amerikalılar pandemi öncesine kıyasla daha zengin

TIMETURK / SPOR / Melikgazi sporcuları dünya şampiyonası yolunda

Melikgazi sporcuları dünya şampiyonası yolunda

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübünden 2 taekwondo sporcusu dünya şampiyonasında mücadele edecek.

3 Saat Önce
2021-11-24 11:10:05
Melikgazi sporcuları dünya şampiyonası yolunda

Şampiyonaya gidecek olan sporculara başarılar dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Şehrimizi ilçemizi sadece yurtiçinde temsil etmekle kalmayıp yurtdışında da şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. Oralardan büyük başarılar ile dönüyorlar. Dünya İşitme Engelliler Fedarasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan Deafolimpik Dünya Şampiyonası İran'ın başkenti Tahran'da 18-25 Kasım tarihlerinde yapılacak.Kayserimizi, kulübümüzü ve Türk Milli Takımımızı temsilen 2 sporcu ile temsil edecek olan sporcularımızdan poomse dalında Türkan Teke ve müsabaka dalında ise Yasin Çimen milli forma altında ter dökecekler. Türk Milli Takımımız ve sporcularımızın başarı ile ülkemize döneceklerine inancımız tam. İnşallah İran'da Dünya Şampiyonasında bayrağımızı ve İstiklal Marşımızı okutarak bizleri gururlandıracaklar. Kendilerine yürekten başarılar dilerim.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş