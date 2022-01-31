Meksika - Kosta Rika maçı canlı nasıl izlenir?

Kuzey - Orta Amerika'da Grubu'nda 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecanı devam ediyor. Meksika kendi sahasında Kosta Rika'yı ağırlıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı nasıl izlenir?