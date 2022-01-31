Meksika - Kosta Rika maçı canlı nasıl izlenir?
Kuzey - Orta Amerika'da Grubu'nda 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecanı devam ediyor. Meksika kendi sahasında Kosta Rika'yı ağırlıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı nasıl izlenir?
2022-01-31 00:03:17
Kuzey - Orta Amerika'da Grubu'nda 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecanı devam ediyor. Meksika kendi sahasında Kosta Rika'yı ağırlıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı nasıl izlenir?
Meksika - Kosta Rika karşılaşması bu gece yarısı saat 02:00'da oynanacak.
Meksika - Kosta Rika maçı canlı nasıl izlenir?
Meksika - Kosta Rika maçı S Sport Plus ve Nesine.com'dan canlı olarak izlenebilecek.
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