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TIMETURK / SPOR / Meksika - Kosta Rika maçı canlı nasıl izlenir?

Meksika - Kosta Rika maçı canlı nasıl izlenir?

Kuzey - Orta Amerika'da Grubu'nda 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecanı devam ediyor. Meksika kendi sahasında Kosta Rika'yı ağırlıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı nasıl izlenir?

1 Saat Önce
2022-01-31 00:03:17
Meksika - Kosta Rika maçı canlı nasıl izlenir?

Kuzey - Orta Amerika'da Grubu'nda 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecanı devam ediyor. Meksika kendi sahasında Kosta Rika'yı ağırlıyor. Peki bu zorlu müsabaka canlı nasıl izlenir?

Meksika - Kosta Rika karşılaşması bu gece yarısı saat 02:00'da oynanacak.

Meksika - Kosta Rika maçı canlı nasıl izlenir?

Meksika - Kosta Rika maçı S Sport Plus ve Nesine.com'dan canlı olarak izlenebilecek.

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