Mehmet Büyükekşi kimdir? Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hayatı
Mehmet Büyükekşi kimdir? TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda aday olan Mehmet Büyükekşi başkan olarak seçildi. Peki yönetim kurulunda kimler var? Yeni TFF Başkanı kim? Mehmet Büyükekşi'nin hayatı...
2022-06-16 15:02:55
TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda aday olan Mehmet Büyükekşi başkan olarak seçildi. Peki yönetim kurulunda kimler var? Yeni TFF Başkanı kim? Mehmet Büyükekşi'nin hayatı...
Mehmet Büyükekşi kimdir?
Mehmet Büyükekşi 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur.
Eğitim hayatını ilk olarak Marmara Üniversitesi'nde tamamlamıştı. Daha sonra İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimlerini bitirmiştir.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini hala sürdürmektedir.
Yönetim Kurulunda kimler var?
Mehmet Büyükekşi'nin seçiminin ardından yönetim kurulu da açıklandı. Büyükekşinin yönetim kurulu listesinde;
Yalçın Orhan, Nükhet Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can yer alıyor.
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