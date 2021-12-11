DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye'de kaç Omicron varyantı var? Hangi illerde Omicron varyantı var?
Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı
Melikgazi'de 'Taşların İzinde Kayseri' kitabı tanıtıldı
Hırka-i Şerif Cami dualarla ibadete açıldı
2021'in en iyi filmleri
Melikgazi'de bir okulun daha temeli atılıyor
Melikgazi'de tehlike arz eden ve metruk yapılar yıkılıyor
Melikgazi'de iki program birden
Melikgazi'den yeni yollar ile konforlu ve güvenli ulaşım
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 Zabıta memuru alımı ilanı
TEMA Vakfı'ndan Melikgazi'ye park teşekkürü
Bebeğinizin sağlıklı dişlere sahip olması için...
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi TRT'de ne zaman vizyona girecek?
19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Melikgazi'den yine bir ilk! Kayseri’ye Dış Ticaret ve Lojistik Meslek Lisesi Yapılıyor

TIMETURK / SPOR / Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.Medipol Başakşehir-Kasımpaşa kaç kaç bitti? Başakşehir son dakikada güldü. Başakşehir'in gollerini kim attı?

4 Saat Önce
2021-12-11 19:32:15
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Medipol Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir'in attığı golle 2-1 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelenin ilk golünü 53. dakikada Visca kaydetti ve ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşa 78. dakikada Hajradinovic ile beraberliği yakalasa da 90+2. dakikada sahneye çıkan Mahmut Tekdemir takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Başakşehir'in kaç puanı var?

Bu sonuçla Başakşehir puanını 28'e yükseltirken, Kasımpaşa 11 puanda kaldı.

Karşılaşmanın golleri

Goller: 53' Visca, 90+2' Mahmut - 78' Hajradinovic

Maçın gol dakikaları
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
53'üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasıyla Hasan Ali'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Harun'un müdahalesiyle topu önünde bulan Visca, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.
78'inci dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Hadergjonaj'ın sağ kanattan sert ortasında Hajradinovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.
90+2'nci dakikada Chadli'nin sol kanattan sert ortasında kaleci Harun topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Mahmut meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.

Başakşehir kulübü kimdir?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 4 Haziran 2014 tarihinde kuruldu. Kulübümüz 7 ortaklı bir sermaye şirketi olup, kurucu Başkanı Göksel Gümüşdağ'dır.

Futbol Takımı, Süper Lig'deki ilk yılında 2014-2015 sezonunu 4. sırada bitirerek Avrupa Ligi için ön eleme oynama hakkını kazandı. 2015-2016 sezonu başında AZ Alkmaar'a elenerek Avrupa kupalarına havlu atttı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Süper Lig'de ise kulüp tarihinin 6. sezonunda Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu oldu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş