Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu ile dört dörtlük

Sezona üst üste 4 mağlubiyetle başlayan, ilk 8 hafta sonunda 6 puanla 15. sırada yer alan Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman’ın yerine Emre Belözoğlu’nun gelmesiyle adeta patlama yaptı. İstanbul ekibi, yeni hocası Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazanarak 18 puanla 8. sıraya yükseldi.

İstanbul takımı Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte ligde tırmanışını sürdürüyor.

2019-20 sezonunu şampiyon tamamlayan Başakşehir, 2020-21 sezonuna çok kötü başlamış, işler iyi gitmeyince sezon ortasında Okan Buruk ile yolları ayırıp Aykut Kocaman ile anlaşılmıştı. Başakşehir, Kocaman ile de istediği sonuçları almakta zorlanmıştı. Geçen sezon son haftalardaki galibiyetlerle lige tutunan Başakşehir, Kocaman yönetiminde bu sezona üst üste 4 mağlubiyetle başlamıştı. Aykut Kocaman, 3. haftadaki Kayserispor mağlubiyetinin ardından şunları söylemişti: “Enteresan bir girdabın içine girdik. Bu, hiç hesapta olmayan bir kabus senaryosu. Bir şeyler ters gidiyor. Bu, saha içinde de çok net gözüküyor. Sporda beterin beteri vardır ama bundan daha olumsuzu düşünülemezdi.”

KARAGÜMRÜK YENİLGİSİ, KOCAMAN'IN SONU OLDU

Başakşehir, sonraki haftalarda da benzer sonuçlar almaya devam etti. 8. haftadaki Karagümrük mağlubiyeti, Kocaman döneminin sona ermesi anlamına geliyordu. Aykut Kocaman, maçtan sonra “Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bu durumu hak etmiyor.” şeklinde konuştu. Başakşehir yönetimi de bu açıklamanın ardından Kocaman'ın istifasını kabul etti.

EMRE BELÖZOĞLU GELDİ, TABLO TERSİNE DÖNDÜ

Başakşehir, Aykut Kocaman'ın yerine, eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu getirdi. İlk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon Fenerbahçe'de yaşayan Belözoğlu, uzun yıllar formasını giydiği kulübe ısınmakta zorlanmadı. Genç teknik adamın gelişiyle birlikte Başakşehir bambaşka bir havaya büründü. Belözoğlu'nun ilk sınavında Beşiktaş'ı 3-2 yenen İstanbul ekibi, sonraki maçlarda ise sırasıyla Antalyaspor (2-1), Adana Demirspor (2-1) ve Yeni Malatyaspor'u (3-1) mağlup etti.

BELÖZOĞLU İLE KOCAMAN DEĞİŞİM

Sezona üst üste 4 mağlubiyetle başlayan, ilk 8 hafta sonunda 6 puanla 15. sırada yer alan Başakşehir, Aykut Kocaman'ın yerine Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle adeta patlama yaptı. İstanbul ekibi, yeni hocası Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 12 puan toplayarak 18 puanla 8. sıraya yükseldi. Aykut Kocaman yönetimindeki ilk 8 maçta 8 gol atıp 10 gol yiyen Başakşehir, Belözoğlu ile çıktığı son 4 maçta ise 10 gol atıp 5 gol yedi. Yediği gol ortalaması değişmeyen Başakşehir, Belözoğlu ile birlikte attığı gol ortalamasını 1'den 2.5'e yükseltti.

MİLLİ ARADAN SONRA İÇERİDE İKİ MAÇ ÜST ÜSTE

Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde 6'da 6 yapma avantajına sahip. İstanbul ekibi, milli aranın ardından kendi evinde üst üste Sivasspor ve Altay'ı ağırlayacak.

BU SEZON AYKUT KOCAMAN İLE ALINAN SONUÇLAR

Mağlup Başakşehir 0 – 1 Alanyaspor

Mağlup Konyaspor 2 – 1 Başakşehir

Mağlup Başakşehir 0 – 1 Kayserispor

Mağlup Göztepe 2 – 1 Başakşehir

Galip Başakşehir 2 – 0 Fenerbahçe

Mağlup Gaziantep FK 1 – 0 Başakşehir

Galip Başakşehir 3 – 0 Rizespor

Mağlup Karagümrük 3 – 1 Başakşehir

BU SEZON EMRE BELÖZOĞLU İLE ALINAN SONUÇLAR

Galip Başakşehir 3 – 2 Beşiktaş

Galip Antalyaspor 1 – 2 Başakşehir

Galip Başakşehir 2 – 1 Adana Demirspor

Galip Yeni Malatya 1 – 3 Başakşehir

Kaynak: kronos34.news/tr

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