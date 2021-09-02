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Max Meyer resmen Fenerbahçe'de
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TIMETURK / SPOR / Max Meyer resmen Fenerbahçe'de

Max Meyer resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Meyer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-09-02 22:10:48
Max Meyer resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Max." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Köln'de oynayan 25 yaşındaki Max Meyer, orta sahada görev yapıyor.

Nabil Dirar, Fenerbahçe'den ayrıldı

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Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nabil Dirar, Kasımpaşa Kulübüne transfer olmak üzere kulübümüzden ayrılmıştır." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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