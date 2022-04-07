Marsilya - PAOK maçını canlı izle! EXXEN CANLI

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya kendi saha ve seyircisi önünde Yunan temsilcisi PAOK'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?