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Marsilya - PAOK maçını canlı izle! EXXEN CANLI

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya kendi saha ve seyircisi önünde Yunan temsilcisi PAOK'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2 Saat Önce
2022-04-07 20:43:01
Marsilya - PAOK maçını canlı izle! EXXEN CANLI

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya kendi saha ve seyircisi önünde Yunan temsilcisi PAOK'u konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Marsilya - PAOK maçı ne zaman saat kaçta?

Marsilya - PAOK maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak.

Marsilya - PAOK maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Marsilya - PAOK maçı EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak. .

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