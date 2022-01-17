Marsilya-Lille maçının sonucu I Marsilya-Lille maçında Burak Yılmaz oynadı mı?

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızları Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Cengiz Ünder, Fransa'da karşı karşıya geldi. Marsilya-Lille karşılaşması kaç kaç bitti? Marsilya-Lille maçının gollerini kim attı?

A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızları Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Cengiz Ünder, Fransa'da karşı karşıya geldi.

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Olimpik Marsilya ile Lille karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fransa Ligi'nde 21. haftada oynanan maçta Olimpik Marsilya, Lille ile karşılaştı.

Konuk takım Sven Botman'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ise 75. dakikada attığı golle 1-1 sona erdi.

Lille takımında forma giyen Burak Yılmaz ise 72 dakika, Zeki Çelik 90 dakika oyunda kaldı

Burak Yılmaz kimdir?

Burak Yılmaz bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğlu. Antalyaspor'un altyapısında futbola başladı. 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008'de Manisaspor'da, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 gol ile gol kralı olmuştur. Yıldız futbolcu 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuştur. Burak Yılmaz 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu olmuştur ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcu. Fransız takımı Lille'de forma giyiyor

Cengiz Ünder kimdir?

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde doğdu. Orta saha pozisyonunda görev alan Cengiz Ünder, 2018 yılında Medipol Başakşehir'den Serie A'nın önemli ekiplerinden Roma'ya transfer olmuştur. Cengiz Ünder ayrıca Türkiye A Milli Takım formasını da giyiyor. Şuan marsilya'da forma giyiyor. .