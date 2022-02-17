Marsilya - Karabağ maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Marsilya kendi saha ve seyircisi önünde Karabağ'ı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-02-17 22:30:45
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Marsilya kendi saha ve seyircisi önünde Karabağ'ı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Marsilya - Karabağ maçı hangi gün ve saatte?
Marsilya - Karabağ maçı bu akşam 23.00'da oynanacak.
Marsilya - Karabağ maçı hangi kanalda?
Marsilya - Karabağ maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. .
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