Marsilya - Karabağ maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Marsilya kendi saha ve seyircisi önünde Karabağ'ı konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?