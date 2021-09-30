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TIMETURK / SPOR / Marsilya - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Marsilya - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Grup maçında Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'ya konuk oluyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta?

43 Dakika Önce
2021-09-30 11:33:33
Marsilya - Galatasaray maçını kesintisiz, donmadan, HD olarak canlı izle!

Bu sezon transferde hızlı bir dönem geçiren Marsilya, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmıştı. Cengiz Ünder sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli golcü Dimitri Payet ile Cengiz Ünder, Fransız ekibinin en büyük kozlarından biri. Dimitri Payet'in sakatlığı bulunuyor. Marsilya, Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in ardından 14 puan ile 2. sırada yer alıyor. Cengiz Ünder, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 4 gole katkıda bulundu.

MARSILYA - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marsilya Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak

MARSILYA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak dev maç, Exxen'de canlı yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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