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TIMETURK / SPOR / Marsilya - Brest maçı canlı yayın!

Marsilya - Brest maçı canlı yayın!

Fransa Lig 1'de 17.hafta maçında Marsilya kendi evinde Brest'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, hangi kanalda?

34 Dakika Önce
2021-12-04 15:53:30
Marsilya - Brest maçı canlı yayın!

Fransa Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Ligue 1'deki bu kritik mücadele Marsilya ile Brest karşılaşması 4 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Marsilya - Brest maçı hangi kanalda?

Karşılama Velodrome Stadı'nda oynanacak ve BeIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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