Marsilya - Brest maçı canlı yayın!
Fransa Lig 1'de 17.hafta maçında Marsilya kendi evinde Brest'i konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, hangi kanalda?
2021-12-04 15:53:30
Fransa Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Ligue 1'deki bu kritik mücadele Marsilya ile Brest karşılaşması 4 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.
Marsilya - Brest maçı hangi kanalda?
Karşılama Velodrome Stadı'nda oynanacak ve BeIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)