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Marsilya - Basel maçını canlı izle! EXXEN CANLI

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Marsilya kendi saha ve seyircisi önünde Basel'i konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-03-10 21:42:36
Marsilya - Basel maçını canlı izle! EXXEN CANLI

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Marsilya kendi saha ve seyircisi önünde Basel'i konuk ediyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?

Marsilya - Basel maçı bu gece saat 23.00'da oynanacak.

Marsilya - Basel maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Marsilya - Basel maçı EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. .

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