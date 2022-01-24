Galatasaray- Trabzon spor karşılaşmasında maçın son 10 dakikasında bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Marek Hamsik gündem konusu haline geldi. Peki, Marek Hamsik kimdir? Marek Hamsik kaç yaşında?

Trabzonspor, Göteborg'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Slovak futbolcu Hamsik ile geçen yıl 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Hamsik için yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret + 700 bin Euro imza parası ödeneceği şeklinde anlaşma yapılmıştı. Galatasaray- Trabzon spor karşılaşmasının ardından isminden söz ettiren futbolcunun biyografi pek çok kişi tarafından merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Marek Hamsik kimdir ve kaç yaşında?

Marek Hamsik, 27 Temmuz 1987'de Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde doğdu. Hamsik 1,83 m boyunda olup futbol kariyerine ülkesinde bulunan Slovan Bratislava takımı ile başlayıp, 2003 yılında A takıma yükseldi. Geçirdiği 1 yılın ardından 2004'te İtalyan ekibi Brescia'a 500 bin Euro bedelle transfer olan Slovak orta saha, burada çıktığı 74 maçta 12 gol kaydetti ve 2007'de ülkenin köklü ekiplerinden Napoli'ye imza attı. Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi. Napoli'de geçirdiği uzun süreli kariyerinin ardından 20 milyon Euro'luk bir bonservis ile 2018-19 sezonunun devre arasında Çin'in DL Yifang kulübüne gitti. En son İsveç'in yerel takımı olan IFK Göteborg'ta yarım sezon forma giyen Hamsik, 6 maçta çıkan 1 gol atmıştı. Napoli ile 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazanan Slovak orta saha, 8 kez ülkesinde yılın futbolcusu seçildi. Temmuz ayında 34 yaşına girecek olan Hamsik, Slovakya A Milli Takımı'nın kaptanı. 2007'den beri A Milli Takım 'da oynayan yıldız oyuncu, çıktığı 126 maçta 26 gol atma başarısı gösterdi. Profesyonel kariyerinde 645 maça çıkan Hamsik, 139 gol, 104 asistle skora katkı sağladı.

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