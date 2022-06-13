Marcelo'dan Real Madrid'e veda

Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo Vieria, 16 sezondur formasını giydiği Real Madrid'e veda etti.

Marcelo için Real Madrid tesislerinde düzenlenen törene, Kulüp Başkanı Florentino Perez, yöneticiler, teknik direktör Carlo Ancelotti, bazı futbolcular ve Brezilyalı futbolcunun ailesi katıldı.

Konuşmasında göz yaşlarına hakim olamayan Marcelo, "Olağanüstü bir macera oldu. Başım dik olarak buradan çıkıyorum. Real Madridliyim ve her zaman burası benim evim." dedi.

"Gelecekte Real Madrid'e karşı oynamak zorunda olursam benim için sorun yok. Ben çok profesyonel bir oyuncuyum." diye konuşan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, futbol oynama ve kendini gösterme arzusunun devam ettiğini vurguladı.

Marcelo, hangi kulüplerden teklif aldığıyla veya gelecek sezon hangi takıma gideceğiyle ilgili soruları cevapsız bırakarak, kararını sosyal medya hesabından duyuracağını söyledi.

Roberto Carlos'u her zaman "en iyi futbolcu ve idol" gördüğünü hatırlatan Marcelo, "Real Madrid'e onun yerini almak için geldim. Ama hepimizin farklı hikayesi var ve ben kendi hikayemi yazdım." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Perez de "18 yaşından beri bu formayı giydin ve tüm düşlerini gerçekleştirip, tüm kupaları kazandın. Real Madrid'in en önemli efsanelerinden birisin. Bu kulübe verdiklerin için teşekkürler." şeklinde konuştu.

En fazla maç oynayan 2. yabancı

34 yaşındaki Marcelo, Real Madrid tarihinde en fazla maç oynayan ikinci yabancı futbolcu olurken, ilk sırada 605 maça çıkan Fransız futbolcu Karim Benzema bulunuyor.

Şimdiye kadar kaldırdığı 6 lig, 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 5 İspanya Süper Kupası, 2 Kral Kupası olmak üzere 25 kupa kaldıran ve Real Madrid tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcu olan Brezilyalı futbolcu, sahaya çıktığı 546 maçta 38 gol ve 103 asist kaydetti. AA .