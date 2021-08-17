Marcao, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao Teixeira, GZT Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na 'saldırısı' nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği ayrıca Beşiktaş'ı; 'çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler' nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Adana Demirspor maçındaki 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.