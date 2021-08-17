Marcao kovuldu mu? Marcao kadro dışı mı kaldı? Galatasaray Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı. Sahadan 2-0 üstün ayrılan Galatasaray sonuca sevinemedi. Marcao'nun kendisine 'sus' işareti yapan Kerem'e kafa ve yumruklarla saldırması herkesin tepkisini çekti. Olay sonrası Galatasaraylı taraftarlar bile Marcao'ya büyük tepki gösterdi. Fatih Terim de maç sonrası Marcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marcao'nun alacağı ceza da şimdiden konuşulmaya başlandı. Marcao Kerem'e neden yumruk attı?

Marcao kovuldu mu? Marcao kadro dışı mı kaldı? Galatasaray Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı. Sahadan 2-0 üstün ayrılan Galatasaray sonuca sevinemedi. Marcao'nun kendisine "sus" işareti yapan Kerem'e kafa ve yumruklarla saldırması herkesin tepkisini çekti. Olay sonrası Galatasaraylı taraftarlar bile Marcao'ya büyük tepki gösterdi. Fatih Terim de maç sonrası Marcao ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marcao'nun alacağı ceza da şimdiden konuşulmaya başlandı. Marcao Kerem'e neden yumruk attı?

Giresunspor deplasmanında Süper Lig'in ilk hafta maçına çıkan Galatasaray 3 puan almasına rağmen geceyi tatsız kapattı. Galatasaylı Marcao maç enasında takıma rkadaşı Kerem'e saldırdı. Olaya taraftaralar da büyük tepki gösterdi. Maç sırasında Kerem Aktürkoğlu ve Marcao arasında bir tartışma yaşayandı. Tartışma sırasında Marcao'ya sus işareti yapan Kerem Marcao tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Sarı-kırmızılı futbolcular araya girerek Marcao'yu sakinleştirmeye çalıştı. Ardından VAR kameraları ile incelenen görüntüde Marcao kırmızı kart ile oyundan atıldı. Marcao'nun takımdaki geleceği de tartışılmaya başlandı.

Marcao kovuldu mu?

Marcao'nun ilk vukatı olmaması biletinin kesilmesine neden olabilir. Marcao daha önce de benzer vukaatlar göstermişti. Olay adam Marcao, dün gece İstanbul'a döndükten sonra takım otobüsünde yer almadı. Marcao hakkındaki karar Fatih Terim'e bırakılacak. Terim, TFF'nin kararını beklemeden bir karar alacak.

Marcao kadro dışı mı kaldı?

Brezilyalı oyuncunun kredisi dolduğu gelen bilgiler arasında. Kerem'i koruyan yerli oyuncular da Marcao'nun yaptığının sınırları aştığı görüşünde. Marcao'nun Randers kafilesinde yer almaması bekleniyor. Fatih Terim, Brezilyalı oyuncuyu Danimarka'ya getirmeyecek.

Marcao'ya 10 maç ceza gelebilir

Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre, Marcao'nun ağır bir ceza alması bekleniyor. Bu maddede, “Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir” ifadesi yer alıyor.

Marcao Kerem'e neden yumruk attı?

Fatih Terim yaşanan tatsız olayın ardından Kerem Aktürkoğlu'nu saha kenarına aldı. Kerem, Terim'in yanına giderek, "Sus dedim kafa atıyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den Marcao açıklaması

Olay sonrası Fatih Terim'den açıklama geldi. Terim şunları söyledi: Önemli olan meseleyi yönetebilmek, idare etmemek ama, yönetmek, başkanımız, yönetimiz, biz teknik heyet olarak gereken neyse yapacağımızdan herkes emin. Çünkü daha önce de biz bu hadiseleri yaşadık, futbolda bu hadiseler oluyor, olmaya da davam edecek. Bir yandan kayıplar, bir yandan fiziki yorgunluklar bindiğinde adrenalin fazla yüklenip ters işler oluyor, ama merak ettiğimiz, onu oraya iten sebebi anlamış değilim açıkçası, ne yaptı ki oraya hiddetlendi. Kerem bizim kıymetlimiz, Marcao kıymetli bir oyuncumuz, öyle bir oyuncu da değil, öyle bir karakteri de yok" ifadelerin kullanarak, "Gereken neyse, belki biraz klasik bir tabir olacak ama yapılması gereken neyse yapacağız, bundan emin olabilirsiniz. Bu aynı zamanda her oyuncuyu da ilgilendiren bir durum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.