Marcao Kerem kavgası izle | Marcao-Kerem Aktürkoğlu saldırı video izle | Galatasaray dün gece Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanındaydı. Maça iyi başlayan Galatasaray'da takım içi kavga yaşandı. Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruklarla saldırdı. Olay sonrası Marcao'ya tepki gösteren taraftarlar Brezilyalı futbolcunun takımdan gönderilmesini istedi. Yaşanan skandal olayı izlemek isteyenle internetten Marcao Kerem kavgası izle seçeneğini araştırmaya başladı. İşte Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan kavga videosu...

Marcao Kerem kavgası izle | Marcao-Kerem Aktürkoğlu saldırı video izle | Galatasaray dün gece Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanındaydı. Maça iyi başlayan Galatasaray'da takım içi kavga yaşandı. Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruklarla saldırdı. Olay sonrası Marcao'ya tepki gösteren taraftarlar Brezilyalı futbolcunun takımdan gönderilmesini istedi. Yaşanan skandal olayı izlemek isteyenle internetten Marcao Kerem kavgası izle seçeneğini araştırmaya başladı. İşte Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan kavga videosu...

Yeni sezona iyi hazırlanan Galatasaray ligin ilk maçında şok olaylar yaşadı. GZT Giresunspor'a konuk olan Galatasaray'da maçın 62. dakikasında Marcao'nun takım arkadaşı Kerem'e saldırması ile şok yaşandı. Kendi yarı sahasından gelen Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attı sonra da yumruklar sallamaya başladı. VAR'dan gelen uyarının ardından bu anları izlemeye giden hakem Erkan Özdamar, Brezilyalı oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Marcao Kerem kavgası izle

Marcao Kerem'e neden saldırdı

Marcao ile Kerem arasında yaşananlar geceye damga vurdu. Marcao genç oyuncu Kerem'e saldırdı. Oyundan alınan Kerem daha sonra Fatih Terim'e olayı anlattı. Kerem Aktürkoğlu, 'sadece sus dedim' diyerek durumu anlatmaya çalıştı.

Marcao kimdir

Marcos do Nascimento Teixeira ya da lakabıyla Marcão (d. 5 Haziran 1996, Londrina) Stoper mevkisinde oynayan Brezilyalı futbolcu. Süper Lig Galatasaray'da forma giymektedir.

İlk profesyonel sözleşmesini 12 Nisan 2014 tarihinde Brezilya Seri B ekiplerinden Avaí FC'yle yaptı. Resmi olarak ilk lig maçına 17 yaşında Chapecoense karşısında 1-4 kaybettikleri maçta çıktı. 5 Şubat 2015 tarihinde Seri A takımlarından Atlético Paranaense'ye transfer oldu. Bu kulüpte kaldığı süre boyunca sırasıyla, 2015 yılında Seri D takımlarından Guaratinguetá'ya, 2016 yılında ise Ferroviária'ya kiralık olarak gönderildi. 2017'nin Ocak ayında Atlético Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı ve kariyerinde ilk kez yurt dışında bir kulüpte forma giydi. 2017-18 sezonunu Rio Ave'de geçiren Marcao, 20 lig, 3 Portekiz Kupası maçına çıktı ve sezonu 23 maçla tamamladı. Aynı sezon Rio Ave, ligi 5. sırada tamamlamayı başardı. 2018 yazında Atlético Paranaense'den ayrılan Marcao, bir kez daha Portekiz'in yolunu tuttu ve Primeira Liga takımlarından Chaves'e transfer oldu.

2018-19 ara transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la sözleşme imzaladı. Galatasaray'la ilk resmi maçına, 2018-19 sezonunun 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Ankaragücü maçında çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Marcao 90 dakika sahada kaldı.[3] Takıma dahil olduktan sonra çıkılan 10 lig maçının tamamında 90 dakika forma giydi. Ligin 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe derbisinde kart cezası nedeniyle forma giyemedi. 14 Şubat 2019'da oynadığı Benfica maçıyla kariyerinin ilk UEFA Avrupa Ligi maçına çıkmış oldu. 15'i Süper Lig olmak üzere yılı 21 maç ile tamamladı. Sezon sonunda Galatasaray ile ilk Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşadı.

2019-20 sezonuna ilk haftadaki Denizlispor maçı ile başladı. Maçın 34. ve 43. dakikalarında art arda sarı kart görerek oyundan atıldı. İkinci hafta mücadelesinde cezası nedeniyle forma şansı bulamadı. Daha sonraki 7 maçta 90 dakika forma giyerken 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçını yine cezası nedeniyle kaçırdı. 18 Eylül 2019 tarihinde Club Brugge maçıyla ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. 28'i lig olmak üzere toplam 39 maçla sezonu tamamladı. Ayrıca 7 Ağustos 2019'da oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Akhisar Belediyespor maçıyla kariyerinde ilk defa TFF Süper Kupa'yı kazandı.

16 Ağustos 2021 tarihinde Galatasaray, ligin ilk haftasında Giresunspor ile karşılaştı. Maçın 62. dakikasında Marcao rakip yarı sahasından, Galatasaray yarı sahasına koştu ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa daha sonra da iki kez yumruk attı. Kavgayı Galatasaraylı futbolcular ayırdı. Maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR'dan gelen uyarıdan sonra pozisyonu izledi ve Marcao'ya kırmızı kart gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu kimdir?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu (d. 21 Ekim 1998, İzmit, Kocaeli), sol kanat mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Futbola 2011 yılında Gölcükspor altyapısına girerek başladı. Burada 2013 yılına kadar kalan Aktürkoğlu daha sonra Hisareynspor'a katılmıştır. 2014 yılında Medipol Başakşehir altyapısına geçmiş, 2015'te profesyonel sözleşme imzalamıştır.

2020 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmaya göre Aktürkoğlu ilk sezon 850 bin, 2. sezon 900 bin 3 ve 4. sezonlarda ise 950 bin ₺ kazanacak. Oyuncunun Karacabey ile 1 senelik sözleşmesi olduğu için sezon sonu bedelsiz olarak takıma katılmıştır.

Aktürkoğlu Galatasaray forması ile ilk maçına 23 Kasım 2020'de 1-1- kazanılan 9. haftadaki Kayserispor karışında çıkmıştır. 11. haftadaki Hatayspor maçında 3. kez forma giyen Aktürkoğlu bu maçta Galatasaray forması ile ilk golüne imza atmıştır. Bu maçtan sonraki günlerde Aktürkoğlu'nın COVID-19 testi pozitif çıkmış ve 3 hafta sahalardan uzak kalmıştır. Sahalara tekrar döndükten 3 hafta sonra 18. haftada Gençlerbirliği maçı karşısında alınan 6-0'lık galibiyette 65. dakikada oyuna girmiş ve 67. dakikada Ryan Babel'in attığı 6. golünün asistini yapmıştır. 22. haftada da asist yapan Aktürkoğlu 25. ve 28. haftalarda da golle buluşmuştur.

Aktürkoğlu yaz transfer döneminde Galatasaray dışında Hannover 96 ve Fenerbahçe tarafından istenmiştir.

Aktürkoğlu, 17 Nisan 2021 tarihli Göztepe Galatasaray maçında üç gol atarak hat-trick yaptı ve 2016 Aralık ayından bu yana Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk yerli futbolcu oldu. Aktürkoğlu 2020-21 Süper Lig'de hat-trick yapan ilk ve tek Türk oyuncu olmuştur. Sezon performansı sonrası Şenol Güneş tarafından millî takıma davet edilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.