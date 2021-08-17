Marcao Kerem'e neden saldırdı? Marcao ile Kerem neden kavga etti? Deplasmanda Giresunspor ile karşılaşan Galatasaray'da Marcao takım arkadaşı Kerem'e saldırdı. Şaşırtan olay sonrası spor severler ikili arasında ne yaşandığını merak etmeye başladı. Olay sarı kırmızılı taraftarları da çileden çıkardı. Marcao'nun hareketinin normal olmadığını savunan taraftarlar Brezilyalı oyuncunun takımdan gönderilmesini istiyor. Peki Marcao Kerem'e neden vurdu? Marcao Kerem kavgası neden çıktı?

Marcao Kerem'e neden saldırdı? Marcao ile Kerem neden kavga etti? Deplasmanda Giresunspor ile karşılaşan Galatasaray'da Marcao takım arkadaşı Kerem'e saldırdı. Şaşırtan olay sonrası spor severler ikili arasında ne yaşandığını merak etmeye başladı. Olay sarı kırmızılı taraftarları da çileden çıkardı. Marcao'nun hareketinin normal olmadığını savunan taraftarlar Brezilyalı oyuncunun takımdan gönderilmesini istiyor. Peki Marcao Kerem'e neden vurdu? Marcao Kerem kavgası neden çıktı?

Galatasaray'ım deplasmanda Giresunspor ile karşılaştığı maçta şok anlar yaşandı. Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao birden takım arkadaşı Kerem'e saldırdı. Kafa ve yumruk hareketleri ile Kerem'e saldıran Marcao kırmızı kartla oyundan atıldı. Marcao'nun Kerem'e neden saldırdığı merak ediliyor.

Marcao Kerem'e neden saldırdı?

Marcao'nun genç yaşta takıma giren Kerem'in bir kaç sözüne sinirlenmiş olabileceği tahmin ediliyor. Marcao'nun takım arkadaşının genç olması ve kendisine saha içinde uyarılarda bulunmasını hazmedemediği bu nedenle saldırmış olabilme ihtimali yüksek. İkilinin daha önce bir problem yaşamış olması da muhtemel. Ancak Marcao ile Kerem neden kavga etti? sorusuan resmi bir açıklama gelmedi.

Marcao Kerem kavgası İZLE

Kafa ve yumruk attı

Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı. Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü. Olay sonrası Marcao kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Terim'den Marcao ve Kerem kavgası açıklaması

Yaşanan olay sonrası Fatih Terim'den açıklama geldi. Terim şunları söyledi: Marcao ve Kerem olayı çok alışılagelmiş bir hadise değil. Hepimiz soyunma odasında, sahanın içerisinde her türlü münakaşayı ederiz. Hatta zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz, yumruk yumruğa bile kavga edilir. Ama ben sahada ilk defa görüyorum kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyonu. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Ne olursa olsun hoş değil. İkisi de bizim oyuncumuz ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Kimsenin kimseye bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Futbolda bu tip söylemler, eylemler oluyor. Biz de oyunculara yükseliyoruz ama bu 2 dakika sürer. Hemen çözülür. Ama bu hoş olmadı, hiçbir şekilde. Ancak çözümü bize ait. Bir şekilde çözeceğiz. Kimse merak etmesin.”

Marcao kaç maç ceza alır

Kırmızı kart sonrası Marcao'nun alacağı ceza merak konusu oldu. Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir. Kırmızı kart sonrası Marcao'nun "Saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alablir.

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