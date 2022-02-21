Manisa FK - Ümraniyespor maçı saat kaçta, maçı hangi kanal naklen veriyor?

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, bugün sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. 14.30'da başlayacak mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak müsabakayı Cihan Aydın yönetecek.

Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren kritik müsabaka TRT SPOR ekranından futbolseverlerle buluşacak.

Play-off potasına yaklaşmak isteyen Manisa temsilcisi 30 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

Konuk Bereket Sigorta Ümraniyespor ise 49 puan ve averajla zirveyi MKE Ankaragücü ile paylaşıyor.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında İstanbul'da oynanan maçı Ümraniyespor 1-0 kazanmıştı.

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